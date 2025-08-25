«Il est là», grosse annonce sur une piste de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'OM qui souhaite profiter de sa situation délicate au LOSC pour l'enrôler en cette fin de mercato, Edon Zhegrova est toujours un joueur des Dogues à ce jour. Et Bruno Génésio a fait le point sur cet épineux feuilleton dimanche soir après la victoire contre l'AS Monaco.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le LOSC, Edon Zhegrova (26 ans) va donc avoir un choix décisif à faire en cette fin de mercato estival : un transfert pour rapporter un minimum de liquidités aux Dogues, ou bien s'en aller libre dans un an. L'attaquant kosovar a l'embarras du choix, puisque l'OM et la Juventus Turin suivraient notamment sa situation de très près depuis plusieurs semaines.

Zhegrova de retour avec le LOSC Dimanche soir, même s'il n'est pas entré en jeu contre l'AS Monaco (victoire 1-0), Edon Zhegrova faisait son grand retour dans le groupe de Bruno Génésio. Le coach lillois a d'ailleurs évoqué l'avenir incertain de son attaquant en conférence de presse d'après-match, affichant un gros doute sur l'issue de cet épineux dossier.