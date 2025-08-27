OM : Transfert imminent, il va débarquer à Marseille !

Axel Cornic

Alors que tout le monde se demande ce qu’il en sera du feuilleton Rabiot, l’Olympique de Marseille continue son recrutement en cette fin de mercato. En Espagne on annonce notamment un accord avec le Real Madrid pour Dani Ceballos, mais un autre renfort pourrait également arriver prochainement.

Les derniers jours du mercato s’annoncent bouillants du coté de Marseille. Les dirigeants de l’OM n’ont toujours pas réglé l’avenir d’Adrien Rabiot, qui a été placé sur la liste des transferts et reste donc sur le départ. Mais alors qu’il est toujours au club, son remplaçant pourrait déjà débarquer.

Ceballos arrive Double vainqueur de la Ligue des Champions, Dani Ceballos est en effet annoncé tout proche de rejoindre l’OM. Il est évidemment le remplaçant de Rabiot et une signature de l’Espagnol, pourrait donc mettre définitivement un terme aux rumeurs autour d’une réconciliation. Mais il pourrait bien ne pas être le seul à rejoindre le club marseillais !