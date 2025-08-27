Transfert imminent au PSG, c'est confirmé !

Toujours désireux de dégraisser son effectif, le PSG passe la vitesse supérieure. En effet, après avoir réussi à trouver une porte de sortie pour Milan Skriniar, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le prochain sur la liste se nomme Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol est toujours proche de rejoindre la Real Sociedad.
Après Milan Skriniar (Fenerbahçe), Nordi Mukiele (Sunderland) et Renato Sanches (Panathinaïkos), le PSG s'apprête à se séparer d'un nouvel élément de son loft. Malgré un prêt plutôt positif à West Ham, Carlos Soler va effectivement retrouver la Liga.
Soler en prêt à la Real Sociedad, ça brûle !
Selon les informations de Fabrizio Romano, Carlos Soler est tombé d'accord avec la Real Sociedad qui finalise désormais l'opération avec le PSG. D'après le journaliste italien, il s'agit d'un prêt assorti d'une option d'achat qui a de grandes chances de devenir obligatoire, tandis que la Real Sociedad prendra en charge la majeure partie du salaire de l'Espagnol.
Soler, le plan B activé en urgence
D'abord annoncé à Villarreal, Carlos Soler va finalement signer à la Real Sociedad qui a activé la piste menant au joueur du PSG après l'échec de son dossier prioritaire comme l'a révélé Fabrizio Romano à DAZN Espagne : « Pour la Real Sociedad, c’est une possibilité très sérieuse, très concrète parce que la Real a tenté de recruter Equi Fernandez d’Al-Qadsiah qui s’en va au Bayer Leverkusen. L’opération sera bouclée dans les prochaines heures. Et à présent, la Real Sociedad veut recruter Carlos Soler. Il y a des négociations avec le Paris Saint-Germain et le joueur est ouvert à l’idée de signer à la Real Sociedad ».