Transfert imminent au PSG, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours désireux de dégraisser son effectif, le PSG passe la vitesse supérieure. En effet, après avoir réussi à trouver une porte de sortie pour Milan Skriniar, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le prochain sur la liste se nomme Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol est toujours proche de rejoindre la Real Sociedad.

Après Milan Skriniar (Fenerbahçe), Nordi Mukiele (Sunderland) et Renato Sanches (Panathinaïkos), le PSG s'apprête à se séparer d'un nouvel élément de son loft. Malgré un prêt plutôt positif à West Ham, Carlos Soler va effectivement retrouver la Liga.

Soler en prêt à la Real Sociedad, ça brûle ! Selon les informations de Fabrizio Romano, Carlos Soler est tombé d'accord avec la Real Sociedad qui finalise désormais l'opération avec le PSG. D'après le journaliste italien, il s'agit d'un prêt assorti d'une option d'achat qui a de grandes chances de devenir obligatoire, tandis que la Real Sociedad prendra en charge la majeure partie du salaire de l'Espagnol.