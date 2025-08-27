«Il est parti» : Transfert important annoncé à Paris !

Le Paris FC est proche de mettre la main sur un renfort important avec Pierre Lees-Melou, en provenance du Stade Brestois. Un accord estimé à 7 millions d'euros a été conclu pour le milieu de terrain de 32 ans, absent de l’entraînement ce mercredi. Dans la foulée, l’entraîneur Eric Roy a confirmé que son protégé était « parti ».
Le PFC semble tenir son milieu de terrain d’expérience. Après son échec avec Benjamin André (LOSC), le promu parisien a relancé le dossier Pierre Lees-Melou (Brest), en passe d’être bouclé. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur de 32 ans, estimé à 7M€. Ce mercredi, l’absence du principal intéressé à l’entraînement n’a échappé à personne, un gros indice sur l’issue du dossier.
Eric Roy confirme pour Lees Melou
Présent face à la presse à la mi-journée, Eric Roy a d’ailleurs confirmé le départ imminent de Pierre Lees-Melou. « Il est parti », a confirmé l’entraîneur du Stade Brestois pour justifier l’absence de son joueur à l’entraînement. « Je retiens que c’est un joueur de foot formidable. Et puis c’est une personne différente, qui a de l’autodérision, et un recul sur les choses. C’est peut-être parce qu’il a eu une carrière différente. Je m’entendais très bien avec Pierre », a-t-il ajouté, rapporté par Le Télégramme.
Au moins deux recrues imminentes pour le Paris FC
Pierre Lees-Melou semble donc très bien parti pour rejoindre le Paris FC comme l’avait également annoncé Jérôme Rothen mardi soir, dans son émission sur RMC. Selon l’ancien joueur du PSG, un latéral droit est également proche de débarquer : « D’ici demain ou après-demain, il y a un arrière droit qui va arriver aussi au Paris FC. Pour l’instant, le nom n’a pas fuité parce que c’est en train de se négocier, mais c’est sûr que ça va arriver. C’est deux recrues importantes en termes d’expérience et ce n’est pas fini ».