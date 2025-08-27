«Il est parti» : Transfert important annoncé à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC est proche de mettre la main sur un renfort important avec Pierre Lees-Melou, en provenance du Stade Brestois. Un accord estimé à 7 millions d'euros a été conclu pour le milieu de terrain de 32 ans, absent de l’entraînement ce mercredi. Dans la foulée, l’entraîneur Eric Roy a confirmé que son protégé était « parti ».

Le PFC semble tenir son milieu de terrain d’expérience. Après son échec avec Benjamin André (LOSC), le promu parisien a relancé le dossier Pierre Lees-Melou (Brest), en passe d’être bouclé. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert du joueur de 32 ans, estimé à 7M€. Ce mercredi, l’absence du principal intéressé à l’entraînement n’a échappé à personne, un gros indice sur l’issue du dossier.

Eric Roy confirme pour Lees Melou Présent face à la presse à la mi-journée, Eric Roy a d’ailleurs confirmé le départ imminent de Pierre Lees-Melou. « Il est parti », a confirmé l’entraîneur du Stade Brestois pour justifier l’absence de son joueur à l’entraînement. « Je retiens que c’est un joueur de foot formidable. Et puis c’est une personne différente, qui a de l’autodérision, et un recul sur les choses. C’est peut-être parce qu’il a eu une carrière différente. Je m’entendais très bien avec Pierre », a-t-il ajouté, rapporté par Le Télégramme.