Nouveau transfert au PSG : La presse espagnole annonce une mauvaise nouvelle !

L'opération dégraissage se poursuite au PSG dans cette dernière semaine du mercato. Plus dans les plans de Luis Enrique, Arnau Tenas va retrouver le championnat espagnol. En effet, l'ancien du FC Barcelone est sur le point de s'engager avec Villarreal. Mais voilà que pour ce qui est du montant de l'opération Tenas, il serait moins important que prévu.

Entre Arnau Tenas et le PSG, le divorce est imminent. Barré par Lucas Chevalier et Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens, l'Espagnol s'apprête à retrouver les pelouses ibérique. En effet, ce mercredi, Tenas est arrivé à Vila-real pour s'engager avec Villarreal. Le début d'une nouvelle aventure pour le portier formé au FC Barcelone.

2,5M€ plutôt que 6M€ ! Le transfert d'Arnau Tenas à Villarreal devrait donc s'officialiser dans les heures à venir. Mais pour quel prix ? Selon les derniers échos, il était question d'un montant de 6M€. Voilà qu'il faudrait finalement compter beaucoup moins que cela. En effet, selon les informations de Marca mais aussi de Fabrizio Romano, le transfert d'Arnau Tenas devrait plutôt rapporter 2,5M€ au PSG.