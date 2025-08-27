Feuilleton terminé : L’OM boucle un nouveau transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM en était resté à 6 recrues sur le mercato estival suite à l'arrivée de Timothy Weah, voilà que la 7ème est imminente. En effet, ces dernières heures, ça s'est accéléré à propos d'une arrivée de Dani Ceballos en provenance du Real Madrid. Alors que l'Espagnol avait déjà donné le feu vert pour débarquer à Marseille, la Casa Blanca viendrait d'en faire de même.

Dans l'attente toujours d'un départ ou d'une possible réintégration d'Adrien Rabiot, l'OM a décidé de se renforcer au milieu de terrain. Ainsi, en cette dernière semaine du mercato, Roberto De Zerbi va accueillir une nouvelle tête dans l'entrejeu. Celle-ci va débarquer en provenance du Real Madrid. En effet, désormais, tout indique que Dani Ceballos va devenir la 7ème recrue estivale de l'OM.

L'OM et le Real Madrid d'accord pour Ceballos L'issue positive serait imminente dans le dossier Dani Ceballos. C'est ce qu'annonce RMC ce mercredi. Alors que l'OM était parvenu à convaincre l'Espagnol, il fallait en faire de même avec le Real Madrid. Ce serait désormais chose faite. En effet, un terrain d'entente aurait été trouvé entre Phocéens et Merengue à propos d'un prêt avec option d'achat de Ceballos.