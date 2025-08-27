Feuilleton terminé : L’OM boucle un nouveau transfert !

Alors que l'OM en était resté à 6 recrues sur le mercato estival suite à l'arrivée de Timothy Weah, voilà que la 7ème est imminente. En effet, ces dernières heures, ça s'est accéléré à propos d'une arrivée de Dani Ceballos en provenance du Real Madrid. Alors que l'Espagnol avait déjà donné le feu vert pour débarquer à Marseille, la Casa Blanca viendrait d'en faire de même.
Dans l'attente toujours d'un départ ou d'une possible réintégration d'Adrien Rabiot, l'OM a décidé de se renforcer au milieu de terrain. Ainsi, en cette dernière semaine du mercato, Roberto De Zerbi va accueillir une nouvelle tête dans l'entrejeu. Celle-ci va débarquer en provenance du Real Madrid. En effet, désormais, tout indique que Dani Ceballos va devenir la 7ème recrue estivale de l'OM.
L'OM et le Real Madrid d'accord pour Ceballos
L'issue positive serait imminente dans le dossier Dani Ceballos. C'est ce qu'annonce RMC ce mercredi. Alors que l'OM était parvenu à convaincre l'Espagnol, il fallait en faire de même avec le Real Madrid. Ce serait désormais chose faite. En effet, un terrain d'entente aurait été trouvé entre Phocéens et Merengue à propos d'un prêt avec option d'achat de Ceballos.
Jouer pour viser la Coupe du monde !
Loin d'être le premier choix de Xabi Alonso au Real Madrid, Dani Ceballos est donc attendu à l'OM. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'Espagnol devrait avoir un temps de jeu régulier. De bon augure avec la Coupe du monde à la fin de la saison. A voir maintenant si sur le terrain, Ceballos réussira à apporter à l'OM.