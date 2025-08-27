PSG : «Je suis très heureux», il annonce sa signature… à l’aéroport !

Même pas doublure de Gianluigi Donnarumma la saison passée, ce rôle ayant appartenu à Matvey Safonov, Arnau Tenas (24 ans) a décidé de quitter le PSG deux ans après son arrivée de Barcelone. Retour en Espagne pour le portier avec une installation à Villarreal. A l’aéroport de Valence, Tenas s’est brièvement livré sur son nouveau challenge.
Le Paris Saint-Germain a mis la main sur pas un, mais deux gardiens de but depuis l’ouverture du mercato estival. Longtemps, Renato Marin fut l’unique recrue de cette fenêtre des transferts du club de la capitale avant que Lucas Chevalier ne devienne officiellement le portier titulaire du PSG le 9 août dernier. Dès lors, il a été question de départs dans ce secteur de jeu de l’équipe de Luis Enrique lorsque Gianluigi Donnarumma a lui-même annoncé la fin de son aventure à Paris sur son compte Instagram le 12 août.
Arnau Tenas quitte le PSG pour Villarreal
Arnau Tenas, troisième gardien du PSG la saison passée derrière Matvey Safonov et Donnarumma, a lui aussi fait beaucoup parler de lui sur le mercato ces derniers jours. Villarreal et le Paris Saint-Germain ont fini par trouver un terrain d’entente pour le transfert du médaillé d’or aux JO de Paris 2024 contre un chèque de 6M€.
«Nous allons passer un très bon moment»
Arrivé à l’aéroport de Valence ce mercredi matin pour sa visite médicale à Villarreal, Arnau Tenas a été interrogé par El Chiringuito sur sa signature imminente en faveur du pensionnaire de Liga entraîné par Marcelino. « Je suis content, je suis très heureux (ndlr de signer à Villarreal). Un message pour les supporters ? Nous allons passer un très bon moment ».