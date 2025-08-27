Adrien Rabiot : Fake news pour son départ de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la fin du mercato approche, les spéculations sur l'avenir d'Adrien Rabiot s'intensifient. Bien que des rumeurs suggèrent un échange potentiel avec Ismaël Bennacer, une telle opération n’est pas d’actualité malgré l’intérêt de l’OM pour le milieu algérien et les discussions entre l’international français et l’AC Milan.

A l’approche de la fin du mercato estival, les informations fusent concernant l’avenir d’Adrien Rabiot, toujours placé sur la liste des transferts malgré la main tendue par Roberto De Zerbi le week-end dernier. Comme expliqué notamment par RMC, une éventuelle réconciliation passera uniquement par un message d’excuse de la part d’Adrien Rabiot pour les propos tenus par sa mère, et conseillère, visant Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Pas d’échange entre Rabiot et Bennacer En attendant, les rumeurs sont nombreuses, et l’une d’elles fait état d’un possible échange entre l’international français de l’OM et Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan la saison dernière et toujours convoité par la direction phocéenne comme vous l’a révélé le10sport.com. Un intérêt bien réel donc, mais une opération qui n’est pas d’actualité.