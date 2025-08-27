Transfert à l’OM : L’offre de dernière minute qui relance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’un accord aurait été trouvé entre l’OM et le Real Madrid, la presse espagnole révèle ce mercredi après-midi que Dani Ceballos privilégierait finalement un avenir en Liga. Une décision s’expliquant par son désir de retourner au Betis Séville, mais également par une nouvelle offre salariale revue à la baisse par les Marseillais...

Cela pourrait être un sacré coup de tonnerre plombant l’OM en cette fin de mercato estival. Alors que Dani Ceballos semblait intéressé par une arrivée dans la cité phocéenne pour maximiser ses chances de participer à la Coupe du monde 2026, RMC a révélé dans un premier temps ce mercredi que le Real Madrid et l’Olympique de Marseille avaient trouvé un terrain d'entente, laissant penser que le dossier était proche d’être bouclé.

Dani Ceballos s’éloignerait de Marseille Mais dans la foulée, le quotidien AS a annoncé que le milieu de 29 ans n’était finalement plus très chaud à l’idée d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison. D’une part, Dani Ceballos ne serait pas totalement convaincu par l’idée de rejoindre la Ligue 1, jugeant ce mouvement comme une régression dans sa carrière. D’autre part, le Real Betis, son club formateur, aurait sa préférence en cas de départ.