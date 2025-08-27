Transfert annulé à l’OM : La presse espagnole lâche une bombe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières heures, les supporters de l’OM se trouvent dans des montagnes russes au vu des rebondissements multiples du feuilleton Dani Ceballos. Annoncé proche de signer à l’Olympique de Marseille puisque toutes les parties se seraient entendues selon RMC Sport, Ceballos aurait tout fait capoter, de son propre chef. Le média madrilène AS assure que le joueur du Real Madrid aurait finalement refusé de rejoindre le club phocéen pour deux raisons précises.

Coup de tonnerre ce mercredi après-midi. Alors que différents médias dont RMC Sport ont évoqué un accord entre l’OM et le Real Madrid pour un prêt avec option d’achat de 15M€ alors qu’un terrain d’entente avait déjà été trouvé entre Dani Ceballos et l’Olympique de Marseille sur les termes de son futur contrat, il n’en est finalement rien.

Ceballos pas encore à l’OM, Romano calme tout le monde Sur son compte X, Fabrizio Romano a calmé le jeu en expliquant que contrairement à ce qui circulaient dans la presse, aucun consensus n’était à signaler pour le moment et qu’il n’y avait pas de feu vert à relever dans cette opération. AS a confirmé la tendance ces dernières minutes en allant même plus loin. Dani Ceballos, de son propre chef, aurait fait avorter son départ du Real Madrid pour l’Olympique de Marseille.

Dani Ceballos annule son transfert à l’OM La cause ? Si l’on se fie aux informations récoltées par AS, Dani Ceballos aurait décidé de rester au Real Madrid pour l’instant. Et les raisons seraient multiples. D’une part, l’international espagnol de 29 ans formé au Betis Séville et déjà parti en prêt à Arsenal entre 2019 et 2021 n’aurait nullement l’intention de connaître une nouvelle expérience en prêt loin du Real Madrid dans n’importe quel club. A ses yeux, il ne partirait qu’en cas d’offres plus alléchantes au niveau de sa perception. C’est pourquoi il attendrait par exemple un appel de dernière minute du Betis Séville là où tout a commencé pour lui.