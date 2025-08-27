Transfert annulé à l’OM : La presse espagnole lâche une bombe !

Ces dernières heures, les supporters de l’OM se trouvent dans des montagnes russes au vu des rebondissements multiples du feuilleton Dani Ceballos. Annoncé proche de signer à l’Olympique de Marseille puisque toutes les parties se seraient entendues selon RMC Sport, Ceballos aurait tout fait capoter, de son propre chef. Le média madrilène AS assure que le joueur du Real Madrid aurait finalement refusé de rejoindre le club phocéen pour deux raisons précises.
Coup de tonnerre ce mercredi après-midi. Alors que différents médias dont RMC Sport ont évoqué un accord entre l’OM et le Real Madrid pour un prêt avec option d’achat de 15M€ alors qu’un terrain d’entente avait déjà été trouvé entre Dani Ceballos et l’Olympique de Marseille sur les termes de son futur contrat, il n’en est finalement rien.
Ceballos pas encore à l’OM, Romano calme tout le monde
Sur son compte X, Fabrizio Romano a calmé le jeu en expliquant que contrairement à ce qui circulaient dans la presse, aucun consensus n’était à signaler pour le moment et qu’il n’y avait pas de feu vert à relever dans cette opération. AS a confirmé la tendance ces dernières minutes en allant même plus loin. Dani Ceballos, de son propre chef, aurait fait avorter son départ du Real Madrid pour l’Olympique de Marseille.
Dani Ceballos annule son transfert à l’OM
La cause ? Si l’on se fie aux informations récoltées par AS, Dani Ceballos aurait décidé de rester au Real Madrid pour l’instant. Et les raisons seraient multiples. D’une part, l’international espagnol de 29 ans formé au Betis Séville et déjà parti en prêt à Arsenal entre 2019 et 2021 n’aurait nullement l’intention de connaître une nouvelle expérience en prêt loin du Real Madrid dans n’importe quel club. A ses yeux, il ne partirait qu’en cas d’offres plus alléchantes au niveau de sa perception. C’est pourquoi il attendrait par exemple un appel de dernière minute du Betis Séville là où tout a commencé pour lui.
Plus intéressé par le Betis Séville, Ceballos jugerait un départ en Ligue 1 comme une régression
De plus, en mettant de côté l’aspect émotionnel qu’un retour aux sources au Betis Séville représenterait pour Dani Ceballos, le principal intéressé estimerait tout bonnement que de rejoindre le championnat de France sonnerait comme une régression sur son plan de carrière. C’est pourquoi l’OM verrait le feuilleton Ceballos totalement exploser en plein vol alors que tout portait à croire qu’il signerait dans les heures à venir. Et, encore une fois, si l’on en croit les informations d’AS.