Transfert imminent à l’OM : Il rêvait d’un autre club !

L’Olympique de Marseille semble proche de boucler l’arrivée de Dani Ceballos. Pablo Longoria serait parvenu à un accord avec le Real Madrid pour le prêt de l’international espagnol, assorti d’une option d’achat. Une arrivée qui permettrait au principal intéressé d'avoir du temps de jeu en vue du Mondial à la fin de la saison, mais un autre club avait sa préférence.
L’OM touche au but avec Dani Ceballos. Selon les informations divulguées ce mercredi par RMC, un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt du milieu de terrain de 29 ans, assorti d’une option d’achat estimée à au moins 15M€. Une arrivée confirmée par la presse espagnole, rappelant que le joueur avait une autre destination en tête dans un premier temps.
Dani Ceballos rêvait du Betis
Formé au Betis Séville, Dani Ceballos souhaitait en effet revenir au sein de son club formateur à un an de la Coupe du monde. « Il ne pourra pas réaliser son rêve », écrit le quotidien Marca sur son site, évoquant un « revirement inattendu ».
Un problème d’argent
Et pour cause, le Real Betis n’avait tout simplement pas les moyens de rapatrier son ancien joueur. Le quotidien AS révélait en juillet dernier que la formation espagnole ne comptait pas payer plus de 5 ou 10M€, loin des exigences du Real Madrid qui voulait récupérer entre 15 et 20M€ pour Dani Ceballos, en route pour l’OM.