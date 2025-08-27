Transfert imminent à l’OM : Il rêvait d’un autre club !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille semble proche de boucler l’arrivée de Dani Ceballos. Pablo Longoria serait parvenu à un accord avec le Real Madrid pour le prêt de l’international espagnol, assorti d’une option d’achat. Une arrivée qui permettrait au principal intéressé d'avoir du temps de jeu en vue du Mondial à la fin de la saison, mais un autre club avait sa préférence.

L’OM touche au but avec Dani Ceballos. Selon les informations divulguées ce mercredi par RMC, un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt du milieu de terrain de 29 ans, assorti d’une option d’achat estimée à au moins 15M€. Une arrivée confirmée par la presse espagnole, rappelant que le joueur avait une autre destination en tête dans un premier temps.

Dani Ceballos rêvait du Betis Formé au Betis Séville, Dani Ceballos souhaitait en effet revenir au sein de son club formateur à un an de la Coupe du monde. « Il ne pourra pas réaliser son rêve », écrit le quotidien Marca sur son site, évoquant un « revirement inattendu ».