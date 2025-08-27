Accord total avec le Real Madrid : Un joueur sème la panique à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dossier brûlant du moment à Marseille. Dani Ceballos semble se rapprocher de l'OM qui aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour un prêt assorti d'une option d'achat. Cependant, le milieu de terrain espagnol n'a toujours pas donné sa réponse finale ce qui place l'OM dans une situation délicate.

Compte tenu du départ de plus en plus probable d'Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts, l'OM cherche à se renforcer au milieu de terrain. Dans cette optique, le club phocéen a fait de Dani Ceballos sa grande priorité. Peu utilisé au Real Madrid, le milieu de terrain espagnol devrait rapidement y voir plus clair au sujet de son avenir.

Accord total entre le Real Madrid et l'OM Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato, confirmées par RMC Sport, l'OM et le Real Madrid ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos. Et pourtant, l'arrivée du milieu de terrain à Marseille est encore loin d'être bouclée.