«Ils veulent signer à l’OM», une fin de mercato totalement folle à Marseille ?

D’ici la clôture du mercato estival, l’Olympique de Marseille aurait à cœur de mener à bien diverses opérations réclamées par Roberto De Zerbi. Le tacticien transalpin attendrait de sa direction qu’elle attire au minimum quatre nouvelles recrues. Un dossier passerait déjà dans sa phase finale selon les dernières tendances.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi surprenait son monde après la victoire de l’OM au Vélodrome face au Paris FC samedi dernier (5-2). Le coach italien ouvrait la porte à une réintégration d’Adrien Rabiot pourtant écarté de manière définitive à cause d’une bagarre avec Jonathan Rowe, qui a vu les deux joueurs être placés sur la liste des transferts. En outre, De Zerbi faisait un point mercato à un peu plus d’une semaine du dénouement programmé pour le 1er septembre.

De Zerbi attend au moins quatre renforts ? « Il nous manque 4-5 joueurs, rien que de manière numérique. Il faut qu'on réussisse à renforcer l'équipe, tout le monde le sait ». Voici le message adressé par Roberto De Zerbi à la direction de l’OM. Et il se trouve que deux options claires se dessineraient les heures passant. Selon RMC Sport, l’Olympique de Marseille aurait déjà bien avancé sur les signatures d’Hamed Junior Traoré et de Dani Ceballos.