Transfert de dernière minute : «Le joueur veut signer», annonce imminente au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Carlos Soler, ce n’est plus l’amour fou depuis plusieurs mois désormais. Prêté à West Ham lors de l’exercice précédent, l’international espagnol pourrait faire cette saison du côté du Pays basque à la Real Sociedad. Le joueur du PSG serait partant et les discussions entre les clubs iraient bon train.

Force est de constater que le passif entre Luis Enrique et Carlos Soler avec La Roja n’a pas permis au milieu de terrain espagnol de s’installer comme titulaire dans le onze de départ du coach arrivé au PSG à l’été 2023. Après une saison où il a été utilisé comme second couteau dans l’entrejeu voire en remplaçant d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit, Soler filait en prêt à West Ham l’été dernier. De retour dans la capitale à l’intersaison, l’international espagnol a passé l’été à Paris… mais risquerait de ne pas le terminer.

«Pour la Real Sociedad, c’est une possibilité très sérieuse» Au cœur de l’actualité mercato du PSG, Carlos Soler est amené à aller voir ailleurs avant que le rideau tombe sur la session estivale des transferts le 1er septembre au soir prochain. Et après avoir quitté Valence et ses terres à l’été 2022, un retour aux sources semblerait être à l’ordre du jour. « Pour la Real Sociedad, c’est une possibilité très sérieuse, très concrète parce que la Real a tenté de recruter Equi Fernandez d’Al-Qadsiah qui s’en va au Bayer Leverkusen. L’opération sera bouclée dans les prochaines heures. Et à présent, la Real Sociedad veut recruter Carlos Soler. Il y a des négociations avec le Paris Saint-Germain et le joueur est ouvert à l’idée de signer à la Real Sociedad ». a confié Fabrizio Romano en direct pour DAZN Espagne.