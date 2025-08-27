Transferts : La grande annonce du PSG !

Pierrick Levallet

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le PSG n’en a pas fini avec son mercato. Si le club de la capitale a fait comprendre qu’aucune autre recrue n’était attendue, les dirigeants parisiens voudraient toutefois encore se séparer de quelques joueurs. Et ils n’ont pas manqué de le faire savoir.

Le marché des transferts ferme bientôt ses portes. Et le PSG n’en a toujours pas terminé avec son mercato. Après avoir mis la main sur Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarni, le club de la capitale n’attendrait plus aucune recrue. En revanche, les dirigeants parisiens aimeraient boucler certains départs d’ici la fin de l’été.

Le PSG s'active dans le sens des départs Les Rouge-et-Bleu l’auraient d’ailleurs bien fait comprendre selon les informations de L’Equipe. « Nous sommes à fond sur les départs ! » peut-on entendre dans les couloirs du PSG. Il faut dire que les champions d’Europe ont encore du pain sur la planche afin de régler certains dossiers.