Transfer de Ceballos : L'OM prend une décision surréaliste !

Alors qu'un accord avait été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos, l'incertitude du joueur pour son avenir a visiblement grandement agacé l'OM qui a décidé de se retirer du dossier. L'international espagnol ne rejoindra donc pas la cité phocéenne cet été.

C'est le dossier chaud du côté de l'OM ces dernières heures. En effet, alors que Medhi Benatia et Pablo Longoria cherchent un remplaçant à Adrien Rabiot, l'arrivée de Dani Ceballos semblait quasiment actée. Mais tout a fini par capoter.

L'OM abandonne le transfert de Ceballos En effet, alors que le Real Madrid et l'OM avaient trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos, le joueur a changé d'avis. Après avoir dit oui au club phocéen, le milieu de terrain espagnol a finalement réclamé un temps de réflexion. Résultat, l'OM a décidé de se retirer du dossier selon RMC Sport.