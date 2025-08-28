Transfert annulé : Catastrophe à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouveau milieu de terrain pour remplacer Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts, l'OM a toutefois décidé de renoncer au prêt de Dani Ceballos malgré un accord avec le Real Madrid. Une décision qui pourrait placer les Marseillais dans une situation délicate. Mais la direction de l'OM a-t-elle fait le bon choix ?

Le mercato de l'OM est encore très agité cet été alors que le marché fermera ses portes lundi à 20h. Le club phocéen espère encore boucler l'arrivée d'un milieu de terrain, notamment dans l'optique de compenser le départ d'Adrien Rabiot. L'international français n'est pas encore parti, mais il a été placé sur la liste des transferts, et son départ prend clairement forme et pourrait se conclure dans les prochaines heures.

L'OM renonce au prêt de Ceballos ! Dans cette optique, l'OM a tenté le coup pour Dani Ceballos. Poussé au départ du Real Madrid, le milieu de terrain espagnol semblait être intéressé à l'idée de rejoindre le club phocéen. Mais alors qu'un accord avait été trouvé avec le Real Madrid autour d'un prêt avec une option d'achat, Dani Ceballos a finalement décidé de mettre en stand by les discussions avec les Marseillais. N'ayant aucune intention de perdre son temps, l'OM a décidé de clore ce dossier. Les discussions sont donc terminées et Dani Ceballos ne rejoindra pas la cité phocéenne.