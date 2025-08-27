Transfert annulé avec le Real Madrid : L'OM a trouvé un nouveau joueur et lâche une offre de 20M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est encore le feu sur le mercato de l'OM. A quelques jours de la fermeture du marché des transferts en Ligue 1, le club phocéen cherche notamment un milieu de terrain pour remplacer Adrien Rabiot. Et alors que le prêt de Dani Ceballos a été annulé, les Marseillais se rabattent déjà sur un autre joueur.

Comme souvent à l'OM, les dernières heures du mercato s'annoncent bouillantes. Et peut-être encore plus cet été. En effet, le club phocéen a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Et bien que l'international français ne soit pas encore parti, les Marseillais s'activent pour lui trouver un remplaçant.

L'OM met fin aux discussions avec Ceballos... C'est ainsi que l'OM s'est rapidement penché sur la possibilité de recruter Dani Ceballos qui souhaite quitter le Real Madrid. Mais alors que les deux clubs avaient trouvé un accord sur la base d'un prêt avec option d'achat, le milieu de terrain espagnol a temporisé, ce qui a poussé l'OM à abandonner la piste.