Transfert à 55M€ : Plus qu’une question d’heures, calvaire terminé au PSG ?

Randal Kolo Muani est en salle d’attente. Voici le résumé du mercato estival de l’attaquant du PSG où il est devenu indésirable. Souhaitant poursuivre son aventure entamée en prêt à la Juventus, Kolo Muani serait sur le point de faire l’objet d’une nouvelle proposition de transfert de la Juve revue à la hausse d’après la presse transalpine. Ce qui aurait des chances de mettre un terme à sa situation sportive critique à Paris.

Dans les ultimes instants du mercato estival de 2023, Randal Kolo Muani débarquait de l’Eintracht Francfort. Une demi-saison après sa demi-volée manquée en finale de Coupe du monde au Qatar, Kolo Muani signait au PSG contre un chèque de 90M€. Un investissement plus que conséquent de la part du président Nasser Al-Khelaïfi alors qu’il ne semblait pas être une demande du fraîchement intronisé entraîneur : Luis Enrique.

Kolo Muani toujours dans l’antichambre Et le reste appartient à l’histoire. Pendant 18 mois, Randal Kolo Muani a vu son rôle devenir de moins en moins important au PSG au point d’être sporadique au sein de l’animation offensive de Luis Enrique sur la fin. En janvier dernier, la Juventus lui permettait, sous la forme d’un prêt sans option d’achat, de retrouver le sourire. Si bien que pendant la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis qu’il a disputé avec la Vieille Dame, Kolo Muani tenait le discours suivant à Tuttosport. « Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ».