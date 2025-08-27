«Nous sommes à fond» : Le PSG prépare un gros coup de dernière minute !

D'ici le 1er septembre, date à laquelle le mercato fermera ses portes, le PSG espère bien trouver une solution pour Gianluigi Donnarumma, mais pas seulement. En effet, le club de la capitale assure en coulisses être «à fond» sur le sujet des ventes. A Paris, ça va bouger dans les prochains jours.
Discret dans le sens des arrivées depuis le début de la saison, le PSG est en revanche beaucoup plus actif pour son dégraissage. En effet, Luis Enrique et Luis Campos ont établi une liste de joueurs jugés indésirables, placés dans un loft qui commence à se vider. Milan Skriniar et Nordi Mukiele ont ainsi été vendus respectivement à Fenerbahçe et Sunderland, tandis que Renato Sanches a été prêté au Panathinaïkos. Enfin, Arnau Tenas va rejoindre Villarreal, mais c'est encore loin d'être terminé.
«Nous sommes à fond sur les départs !»
En effet, le PSG a encore plusieurs dossiers chauds à gérer à l'image de Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Marco Asensio et surtout Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, les Parisiens ne s'en cachent pas. « Nous sommes à fond sur les départs ! », confie-t-on au sein du club de la capitale d'après L'EQUIPE. Et cela tombe bien puisqu'il y a encore du boulot.
Le cas Donnarumma au point mort ?
A commencer donc par le cas Donnarumma. Poussé au départ par l'arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien n'a pas trouvé de solution pour le moment sur le mercato, et le temps presse. Dans L'EQUIPE, son entourage n'hésite d'ailleurs pas à mettre la pression sur le PSG : « Il est prêt à rester jusqu'en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant ». Le message est passé, mais cela n'arrangerait personne que Gianluigi Donnarumma soit toujours au PSG après le 1er septembre. La direction parisienne a donc du pain sur la planche en cette fin de mercato.