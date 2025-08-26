Surprise, le PSG boucle un transfert à 6M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser son effectif d'ici la fin du mercato, le PSG est sur le point d'officialiser un nouveau départ. En effet, un accord total aurait été trouvé avec Villarreal pour le transfert d'Arnau Tenas. Au total, le PSG pourrait récupérer environ 6M€, bonus compris, dans ce dossier.

Cet été, le PSG a décidé de tout changer dans ses buts. Gianluigi Donnarumma est poussé au départ tandis que Lucas Chevalier et Renato Marin sont arrivés, ce qui provoque évidemment une sacrée révolution à ce poste. La hiérarchie est donc bouleversée dans les buts.

Tenas à Villarreal, c'est imminent ! Et Arnau Tenas est contraint à partir. Redescendu à la cinquième place dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG, le portier espagnol a effectivement trouvé une porte de sortie. Selon les informations de L'EQUIPE, un accord total a été trouvé avec Villarreal pour le transfert d'Arnau Tenas qui devrait intervenir mercredi.