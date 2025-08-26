Surprise, le PSG boucle un transfert à 6M€ !

Bien décidé à dégraisser son effectif d'ici la fin du mercato, le PSG est sur le point d'officialiser un nouveau départ. En effet, un accord total aurait été trouvé avec Villarreal pour le transfert d'Arnau Tenas. Au total, le PSG pourrait récupérer environ 6M€, bonus compris, dans ce dossier.
Cet été, le PSG a décidé de tout changer dans ses buts. Gianluigi Donnarumma est poussé au départ tandis que Lucas Chevalier et Renato Marin sont arrivés, ce qui provoque évidemment une sacrée révolution à ce poste. La hiérarchie est donc bouleversée dans les buts.
Tenas à Villarreal, c'est imminent !
Et Arnau Tenas est contraint à partir. Redescendu à la cinquième place dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG, le portier espagnol a effectivement trouvé une porte de sortie. Selon les informations de L'EQUIPE, un accord total a été trouvé avec Villarreal pour le transfert d'Arnau Tenas qui devrait intervenir mercredi.
Un transfert qui avoisine les 6M€ ?
Et Foot Mercato dévoile le montant de la transaction. Le média assure effectivement que Villarreal va débourser 4,5M€ pour le transfert d'Arnau Tenas. Une somme à laquelle pourrait s'ajouter 1,5M€ de bonus. Par conséquent, le PSG pourrait récupérer quasiment 6M€ pour un joueur arrivé libre durant l'été 2023. Une belle opération.