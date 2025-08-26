Le Paris FC va lâcher 7M€ pour un transfert, un gros nom arrive ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d'un joueur d'expérience au milieu de terrain lors de ce mercato, le Paris FC aurait trouvé l'heureux élu. Après avoir vu le transfert de Benjamin André capoter, le club parisien est reparti en quête de son bonheur. Et voilà que celui-ci se trouverait actuellement du côté de Brest en la personne de Pierre Lees-Melou.

Chaud pour rejoindre le Paris FC, Benjamin André a finalement revu ses plans et a prolongé avec le LOSC. Un coup dur pour le promu en Ligue 1 qui a donc dû repartir de 0 au milieu de terrain, d'autant plus que la piste menant à Valentin Rongier a également capoté, le joueur de l'OM ayant signé à Rennes. Mais voilà que le PFC serait en passe de faire signer un gros nom du championnat de France dans l'entrejeu. Un temps annoncé à l'OL cet été, Pierre Lees-Melou pourrait prochainement débarquer à Paris.

Un transfert à 7M€ Pour Pierre Lees-Melou, l'heure de quitter Brest aurait enfin sonné. En effet, à chaque mercato, il est régulièrement question d'un départ du milieu de terrain. Souvent retenu par sa direction, PLM est cette fois proche de faire ses valises. Alors que Brest aurait accepté de se séparer de son joueur contre 7M€, le Paris FC serait prêt à s'aligner sur cette somme selon Ouest France.