Transfert de N'Golo Kanté : C'est déjà la panique pour le Paris FC !

Alors qu’il est entré dans la dernière année de son contrat, N’Golo Kanté pourrait quitter Al-Ittihad, qui a ouvert la porte à un départ de l’international français. Ce dernier pourrait alors revenir en France et aurait été proposé au Paris FC, mais pas seulement, aussi à l’AS Monaco et à Al-Qadsiah.

Annoncé sur la piste d’Amadou Haidara (27 ans, RB Leipzig), le Paris FC pourrait avoir une autre opportunité afin de renforcer son milieu de terrain. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, N’Golo Kanté aurait été proposé au club de la capitale.

Al-Ittihad ouvre la porte à un départ de Kanté Arrivé il y a deux ans en provenance de Chelsea, l’international français (64 sélections) est entré dans la dernière de son contrat et Al-Ittihad aurait ouvert la porte à son départ cet été. Le représentant de N’Golo Kanté aurait alors commencé à lui chercher un nouveau club et, en ce sens, l’aurait proposé au Paris FC.