Rabiot - OM : La décision est prise pour son mercato ?

Si Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réintégration d’Adrien Rabiot, ce dernier est, pour le moment, toujours sur la liste des transferts de l’OM. Une situation dont pourrait profiter l’AC Milan. Lors d’une réunion ce dimanche matin entre Igli Tare, directeur sportif, et Massimiliano Allegri, entraîneur, le point a été fait sur le milieu de terrain des Rossoneri et si un joueur devait être recruté, il pourrait s’agir du Français.

Au lendemain de la défaite face à Cremonese (1-2) à domicile lors de la première journée de Serie A, une réunion a eu lieu ce dimanche matin entre Igli Tare et Massimiliano Allegri, comme le rapporte Calciomercato. Le directeur sportif et l’entraîneur de l’AC Milan ont fait le point sur la marche à suivre d’ici à la fermeture du mercato et notamment sur les besoins des Rossoneri au milieu de terrain.

La piste Rabiot prend de l’ampleur à l’AC Milan Dans cette optique, un nom prendrait alors de plus en plus d’importance dans les esprits des dirigeants milanais, celui d’Adrien Rabiot. Placé sur la liste des transferts par l’OM à la suite de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, dont le transfert à Bologne a été officialisé ce dimanche, l’international français (53 sélections) pourrait quitter Marseille dans les prochains jours. D’après Calciomercato, si l’AC Milan décidait de recruter un renfort au milieu de terrain, son choix pourrait se porter sur lui.