Adrien Rabiot : La grande émotion après le clash à l’OM

Mis à l’écart après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot peut-il réintégrer le groupe de Roberto De Zerbi ? Telle serait la volonté du vestiaire de l’OM, mais également de l’entraîneur italien, qui a surpris samedi avec sa déclaration. L’international français vivrait assez mal sa situation actuelle.

L’OM pouvait difficilement connaître un début de saison plus mouvementé. L’altercation survenue la semaine dernière dans le vestiaire après la défaite à Rennes entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a eu de grosses conséquences sur l’international français, écarté du groupe et placé sur la liste des transferts. Une situation que Rabiot vivrait mal.

« Adrien Rabiot a été très touché par cette décision » « Adrien Rabiot a été très touché par cette décision, a confié le journaliste Saber Desfarges ce dimanche, dans Téléfoot. Il s'est même montré ému par certains témoins, attristé par la tournure des évènements, et dans l'incompréhension de la sanction. L'international s'est excusé auprès de Roberto De Zerbi avant-hier à La Commanderie ».