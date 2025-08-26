Mercato - PSG : La blague à l'étranger révélée sur le transfert de Donnarumma !

Suite au recrutement de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma n'est désormais plus en odeur de sainteté au PSG. Le club de la capitale cherche ainsi à se séparer de l'Italien. Un transfert qui fait même réagir jusqu'en Ukraine. Et voilà que là-bas, ce dossier Donnarumma est même à l'origine d'une « petite blague ».
Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma est aujourd'hui en instance de départ. Plus dans les plans de Luis Enrique suite à l'arrivée de Lucas Chevalier, l'Italien est ainsi invité à se trouver un nouveau club. Un transfert de Donnarumma auquel on ne veut pas forcément assister en Ukraine, préférant plutôt voir Matvey Safonov faire ses valises suite à l'arrivée d'Illia Zabarnyi au PSG.
« Pourquoi le PSG ne vendrait pas plutôt Safonov au lieu de Donnarumma !? »
Alors que la relation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi au PSG interroge étant donné la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Iryna Koziupa, journaliste ukrainienne, a confié pour France Bleu : « En Ukraine, dans les médias sportifs, il y a une petite blague qui demande "pourquoi le PSG ne vendrait pas plutôt Safonov au lieu de Donnarumma !?", ça serait l'idéal, non ? ».
« Ils sont collègues de travail, mais... »
« Après, c'est un travail, ils sont collègues de travail, mais s'ils venaient à dîner ensemble ou s'ils passaient du temps ensemble en dehors du club, là ce serait vraiment un gros problème pour nous », a ajouté la journaliste ukrainienne concernant Safonov et Zabarnyi.