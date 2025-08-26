Mercato - PSG : La blague à l'étranger révélée sur le transfert de Donnarumma !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au recrutement de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma n'est désormais plus en odeur de sainteté au PSG. Le club de la capitale cherche ainsi à se séparer de l'Italien. Un transfert qui fait même réagir jusqu'en Ukraine. Et voilà que là-bas, ce dossier Donnarumma est même à l'origine d'une « petite blague ».

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma est aujourd'hui en instance de départ. Plus dans les plans de Luis Enrique suite à l'arrivée de Lucas Chevalier, l'Italien est ainsi invité à se trouver un nouveau club. Un transfert de Donnarumma auquel on ne veut pas forcément assister en Ukraine, préférant plutôt voir Matvey Safonov faire ses valises suite à l'arrivée d'Illia Zabarnyi au PSG.

« Pourquoi le PSG ne vendrait pas plutôt Safonov au lieu de Donnarumma !? » Alors que la relation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi au PSG interroge étant donné la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Iryna Koziupa, journaliste ukrainienne, a confié pour France Bleu : « En Ukraine, dans les médias sportifs, il y a une petite blague qui demande "pourquoi le PSG ne vendrait pas plutôt Safonov au lieu de Donnarumma !?", ça serait l'idéal, non ? ».