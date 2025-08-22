Mercato : L'OM annonce la signature d'un «top joueur»

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg s'est prononcé sur l'arrivée de l'international anglais à Marseille. D'après lui, Angel Gomes est une très bonne pioche pour l'OM.
Après avoir passé cinq années au LOSC, Angel Gomes a migré vers Marseille. Alors que son engagement à Lille a pris fin le 30 juin, le milieu de terrain de 24 ans a signé librement et gratuitement à l'OM.
OM : Hojbjerg valide l'arrivée de Gomes
Arrivé à l'OM cet été, Angel Gomes cohabite désormais avec Pierre-Emile Hojbjerg. Associé à l'international anglais au milieu de terrain, le numéro 23 de Roberto De Zerbi est totalement satisfait. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg a d'ailleurs affirmé que l'OM avait visé juste en recrutant Angel Gomes lors de ce mercato.
«C'est un jouer très talentueux»
« Angel Gomes ? C'est un jouer très talentueux, qui a des qualités techniques de très haut niveau. Parfois dans une carrière, pour être bien ensemble, on prend du temps. Mais nous deux, on travaille tous les jours pour être bien ensemble, pour gagner des matchs. On est à l'OM, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le plus important à la fin, c'est de gagner. Quand tu commences un championnat, c'est pour le gagner. On le sait. Angel, c'est un top joueur, un top mec, un top talent, qui travaille tous les jours, et a trouvé une belle place dans le vestiaire », s'est enflammé Pierre-Emile Hojbjerg.