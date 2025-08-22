Mercato : L'OM annonce la signature d'un «top joueur»

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg s'est prononcé sur l'arrivée de l'international anglais à Marseille. D'après lui, Angel Gomes est une très bonne pioche pour l'OM.

Après avoir passé cinq années au LOSC, Angel Gomes a migré vers Marseille. Alors que son engagement à Lille a pris fin le 30 juin, le milieu de terrain de 24 ans a signé librement et gratuitement à l'OM.

OM : Hojbjerg valide l'arrivée de Gomes Arrivé à l'OM cet été, Angel Gomes cohabite désormais avec Pierre-Emile Hojbjerg. Associé à l'international anglais au milieu de terrain, le numéro 23 de Roberto De Zerbi est totalement satisfait. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Pierre-Emile Hojbjerg a d'ailleurs affirmé que l'OM avait visé juste en recrutant Angel Gomes lors de ce mercato.