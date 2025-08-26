6M€ : L’offre surprise du Paris FC pour un international !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PFC devrait faire parler durant les derniers jours du mercato estival, avec une recrue à chaque ligne attendue. Alors que Pierre Lees-Melou (Brest) serait proche de rejoindre le promu, le Danois Anton Gaaei (Ajax Amsterdam) fait quant à lui partie des cibles parisiennes, avec une offre de 6M€ formulée.

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, certains clubs prévoient de se montrer particulièrement actif. C’est le cas du Paris FC, qui attend encore trois à quatre joueurs pour espérer faire bonne figure en Ligue 1. « On sait qu'il nous manque un latéral droit, a confié dimanche le président du Pierre Ferracci sur RMC. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. »

Le Paris FC s’attaque à Anton Gaaei Selon L’Equipe, les discussions ont repris pour Pierre Lees-Melou (Brest), et cela avancerait très bien puisque le milieu serait proche de signer au PFC si l’on en croit les révélations de Ouest-France ce mardi. Pour renforcer le côté droit, Hamari Traoré (Real Sociedad) et Arthur (Bayer Leverkusen) sont ciblés, tout comme Anton Gaaei.