6M€ : L’offre surprise du Paris FC pour un international !

Le PFC devrait faire parler durant les derniers jours du mercato estival, avec une recrue à chaque ligne attendue. Alors que Pierre Lees-Melou (Brest) serait proche de rejoindre le promu, le Danois Anton Gaaei (Ajax Amsterdam) fait quant à lui partie des cibles parisiennes, avec une offre de 6M€ formulée.
Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, certains clubs prévoient de se montrer particulièrement actif. C’est le cas du Paris FC, qui attend encore trois à quatre joueurs pour espérer faire bonne figure en Ligue 1. « On sait qu'il nous manque un latéral droit, a confié dimanche le président du Pierre Ferracci sur RMC. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. »
Le Paris FC s’attaque à Anton Gaaei
Selon L’Equipe, les discussions ont repris pour Pierre Lees-Melou (Brest), et cela avancerait très bien puisque le milieu serait proche de signer au PFC si l’on en croit les révélations de Ouest-France ce mardi. Pour renforcer le côté droit, Hamari Traoré (Real Sociedad) et Arthur (Bayer Leverkusen) sont ciblés, tout comme Anton Gaaei.
Une offre de 6M€
L’Équipe révèle une offensive parisienne pour l’arrière droit de l’Ajax Amstardam, engagé jusqu’en juin 2028, avec une offre de 6M€. L’international danois (1 sélection) sort d’une saison pleine avec 25 matches de Championnat disputés (sur 34) et 10 rencontres de Ligue Europa.