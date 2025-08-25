Un international brésilien annoncé au Paris FC : Le prochain transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, en quête de renforts après un début de saison difficile en Ligue 1, cible plusieurs joueurs dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Arthur (Bayer Leverkusen) serait notamment convoité par le promu, également intéressé par Pierre Lees-Melou (Brest) et Hamari Traoré (Real Sociedad).

« Il y a trois-quatre recrutements à faire cette semaine, on est dessus depuis déjà plusieurs jours ». Avec zéro point au compteur après ses deux premiers matchs en Ligue 1, le Paris FC a bien conscience que son effectif n’est pas encore au niveau pour faire bonne figure dans l’élite. Invité de RMC ce dimanche, Pierre Ferracci a ainsi confirmé que du mouvement était encore attendu dans la capitale.

Du sang neuf attendu par le Paris FC « On sait qu'il nous manque un latéral droit, a confié le président du Paris FC. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. » Pour l’entrejeu, L’Équipe révèle que les discussions ont repris pour Pierre Lees-Melou (Brest), tandis que l’ancien latéral droit de Rennes, Hamari Traoré (Real Sociedad), reste convoité malgré les divergences avec Red Bull, actionnaire minoritaire.