Mercato - OM : Accord imminent pour ce transfert ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM souhaite frapper un gros coup. Le club phocéen cherche le remplaçant d’Adrien Rabiot qui est sur le départ depuis quelques jours. Les dirigeants marseillais pensent à Dani Ceballos, qui est barré par la concurrence au Real Madrid. Toutefois, le milieu de terrain préférait faire son retour au Betis Séville.

Le téléphone de Pablo Longoria va sans doute surchauffer ces prochains jours. Les derniers jours du mercato approchent et le président de l'OM est sur tous les fronts. Roberto De Zerbi attend encore plusieurs renforts afin de pouvoir jouer les premiers rôles en Ligue 1 et ne pas se faire ridiculiser en Ligue des champions.

L’OM pense à Ceballos pour remplacer Rabiot Actuellement, c’est le dossier Adrien Rabiot qui occupe le plus les journées de Pablo Longoria. Le milieu de terrain est sur le départ de l’OM, car il s’est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite face à Rennes (1-0). Le dirigeant marseillais lui cherche donc un remplaçant et selon les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, il aurait trouvé son bonheur en Liga. En effet, le club phocéen aimerait s’offrir Dani Ceballos, qui a de grandes chances de quitter le Real Madrid cet été.