5M€ : La grosse demande de l’OM au Real Madrid !

Alexis Brunet

L’OM va être assurément l’un des grands acteurs de la fin de mercato en France. Ce lundi, certaines sources affirment que le club phocéen aurait jeté son dévolu sur Dani Ceballos pour remplacer Adrien Rabiot. Une opération qui va coûter un petit billet à Pablo Longoria, qui pourrait bien demander un peu d’aide au Real Madrid pour payer les 5M€ de salaire de l’Espagnol.

Par rapport à la saison dernière, l’OM a fait de nombreux ajustements sur le mercato cet été. Le club phocéen a fait venir pas moins de six nouveaux joueurs. Certains sont arrivés libres de tout contrat, comme Angel Gomes, CJ Egan-Riley ou bien Pierre-Emerick Aubameyang, mais pour d’autres Pablo Longoria a mis la main au chéquier, comme avec Igor Paixao, Timothy Weah et Facundo Medina.

L’OM piste Ceballos Avant la fin du mercato, d’autres recrues devraient débarquer à l’OM. Ce lundi, les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto ont d’ailleurs révélé que le club phocéen était sur la piste du joueur du Real Madrid, Dani Ceballos. L’opération pourrait prendre la forme d’un prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain serait lui ouvert à une expérience à Marseille.