PSG - Transfert de Donnarumma : Le coup de tonnerre à prévoir avec Guardiola ?

Plus en odeur de sainteté au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait notamment rebondir du côté de Manchester City. Et imaginer l'Italien sous les ordres de Pep Guardiola en a d'ailleurs surpris plus d'un. Mais voilà que l'entraîneur des Citizens pourrait avoir fait une concession pour Donnarumma en prévision de son futur départ du banc anglais.
Rien n'est encore officiel, mais l'avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait s'écrire à Manchester City après le PSG. Le mariage avec Pep Guardiola en intrigue d'ailleurs plus qu'un étant donné l'importance que l'Espagnol donne au jeu au pied. L'entraîneur des Citizens semble toutefois être revenu sur ses priorités avec ce recrutement de Donnarumma. Du fait que dans un an Guardiola ne sera plus à Manchester City ?
« Un transfert à court terme de la part de Pep »
Pour ESPN, Julien Laurens a expliqué comment ce recrutement de Gianluigi Donnarumma pourrait avoir un lien direct avec l'avenir de Pep Guardiola à Manchester City. C'est ainsi que le journaliste a confié : « Je pense que c'est un transfert à court terme de la part de Pep, dans le sens où je ne pense pas qu'il sera là la saison prochaine. Je pense que c'est sa dernière saison avec City. (...) C'est comme recruter Courtois. Il n'aurait jamais recruté quelqu'un comme Donnarumma ou même Courtois il y a cinq ou six ans, car il voulait et avait besoin d'un joueur du type Ederson, et il l'a obtenu ».
« Oui, il va coûter quelques buts, mais... »
« Maintenant, il pense que pendant un an, ce gars va me faire gagner des matchs sur le terrain, parce qu'il est le meilleur sur sa ligne, ce qui est tout à fait vrai. Avec le ballon sur les centres, je peux probablement gérer ça. Oui, il va coûter quelques buts. Oui, il n'est pas le meilleur dans ces deux domaines, mais comme il est si bon sur sa ligne, ça va. Il accepte ça, et s'occupera du reste. Et puis, ce n'est qu'une saison, parce qu'après, il ne sera peut-être plus là », a poursuivi Julien Laurens. Est-ce donc un indice du futur départ de Pep Guardiola ?