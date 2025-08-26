Transfert à 90M€ : La fake news annoncée pour une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, du côté de l'Espagne, il a notamment été question d'un vif intérêt du Real Madrid pour Vitinha. N'ayant toujours pas remplacé Toni Kroos, la Casa Blanca serait tombée sous le charme du joueur du PSG, envisageant de le recruter grâce à une clause libératoire de 90M€. Mais voilà que la vérité a été rétablie dans ce dossier Vitinha.

En février dernier, Vitinha prolongeait avec le PSG jusqu'en 2029. Un nouveau contrat qui n'empêcherait pas le Real Madrid de s'intéresser au Portugais. En effet, comme ça a été révélée, la Casa Blanca penserait au joueur du PSG pour enfin remplacer Toni Kroos. Et voilà qu'un transfert de Vitinha pourrait même être facilité grâce à une clause libératoire de 90M€.

Vitinha intouchable au PSG ! Quid alors de l'avenir de Vitinha ? Ce mardi, Fabrizio Romano a mis les choses au point à propos du joueur du PSG. Le journaliste l'a ainsi assuré : le Portugais ne partira pas cet été. Peu importe l'offre qui sera proposée, celle-ci sera refusée d'autant que Vitinha est jugé comme intouchable aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique.