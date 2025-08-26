Mercato - PSG : Il vend la mèche en direct pour les prochains transferts !

Cette dernière semaine de mercato promet comme d'habitude d'être animée. Que va-t-il notamment se passer du côté du PSG ? Alors que le club de la capitale se concentre sur les départs de ses indésirables, des renforts pourraient faire le plus grand bien à Luis Enrique. Mais le PSG a-t-il prévu de se recruter dans les jours à venir ? Fabrice Hawkins en a dit plus.
Depuis l'ouverture du mercato estival, ce sont 3 nouveaux joueurs qui ont posé leurs valises au PSG. Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi sont ainsi venus renforcer l'effectif de Luis Enrique. Ce total va-t-il encore grimper d'ici le 1er septembre prochain, date de la clôture du marché ? Si certains postes au PSG ne sont pas les mieux fournis, pas sûr que ce soit réglé prochainement...
« S'il n'y a pas de départ dans le groupe de Luis Enrique, hors loft... »
Sur le plateau de L'After Foot, Fabrice Hawkins en a dit plus sur de futurs transferts au PSG cet été. Ainsi, au micro de RMC, le journaliste a fait savoir : « S'il n'y a pas de départ dans le groupe de Luis Enrique, hors loft, il n'y aura sans doute pas d'arrivée. Ça m'étonnerait de voir un jour arriver s'il n'y a pas de départ ».
Quid de Lee et Ramos ?
La question est maintenant de savoir qui pourrait quitter le PSG. Alors que le club de la capitale a encore des indésirables à faire partir, certains regards se tournent notamment vers Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos. A voir si des clubs intéressés par le Sud-Coréen et le Portugais feront les offres adéquates pour convaincre le PSG.