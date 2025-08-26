Mercato - PSG : Il vend la mèche en direct pour les prochains transferts !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette dernière semaine de mercato promet comme d'habitude d'être animée. Que va-t-il notamment se passer du côté du PSG ? Alors que le club de la capitale se concentre sur les départs de ses indésirables, des renforts pourraient faire le plus grand bien à Luis Enrique. Mais le PSG a-t-il prévu de se recruter dans les jours à venir ? Fabrice Hawkins en a dit plus.

Depuis l'ouverture du mercato estival, ce sont 3 nouveaux joueurs qui ont posé leurs valises au PSG. Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi sont ainsi venus renforcer l'effectif de Luis Enrique. Ce total va-t-il encore grimper d'ici le 1er septembre prochain, date de la clôture du marché ? Si certains postes au PSG ne sont pas les mieux fournis, pas sûr que ce soit réglé prochainement...

« S'il n'y a pas de départ dans le groupe de Luis Enrique, hors loft... » Sur le plateau de L'After Foot, Fabrice Hawkins en a dit plus sur de futurs transferts au PSG cet été. Ainsi, au micro de RMC, le journaliste a fait savoir : « S'il n'y a pas de départ dans le groupe de Luis Enrique, hors loft, il n'y aura sans doute pas d'arrivée. Ça m'étonnerait de voir un jour arriver s'il n'y a pas de départ ».