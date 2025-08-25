Mercato : Le transfert impossible qui fait halluciner le vestiaire du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Réticent initialement à l'idée de quitter le Milan AC pour rejoindre le PSG, Zlatan Ibrahimovic a finalement accepté l'offre parisienne. Débarqué en 2012, le Suédois est ainsi devenu la première véritable star recrutée par le Qatar. Un transfert qui semblait pourtant hors de portée, de quoi forcément faire halluciner le vestiaire du PSG en voyant Ibrahimovic débarquer.

Suite au rachat par le Qatar en 2011, de nombreuses stars ont été recrutées au PSG. Ça avait notamment débuté avec le transfert XXL de Zlatan Ibrahimovic. Arrivé en 2012 en provenance du Milan AC, le Suédois avait ainsi intégré le vestiaire parisien. Une arrivée à laquelle on ne voulait d'ailleurs pas croire initialement dans le groupe du PSG.

« Ma première réaction ça a été de ne pas y croire » Joueur du PSG à cette époque, Christophe Jallet a donc assisté à l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic. Un transfert à propos duquel il a confié pour Instant Foot : « Ma première réaction ça a été de ne pas y croire. C'est vrai qu'on entrait dans une nouvelle ère au PSG, mais je ne pensais pas que le club allait réussir à ramener une star aussi grande que Zlatan ».