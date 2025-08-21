19,5M€ : L’énorme coup de l’OM après la bagarre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Suite à l’énorme bagarre ayant éclaté vendredi dernier dans le vestiaire, l’OM a décidé de placer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur le marché des transferts. L’ailier anglais a déjà trouvé un point de chute, et se rapproche activement d’un transfert vers Bologne. Le club phocéen devrait empocher pas loin de 20M€ dans l’opération.

L’OM a pris une décision radicale. Après une violente altercation dans le vestiaire suite à la défaite face à Rennes vendredi soir, le ton est monté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui se sont bagarré. Suite à cette scène de chaos, les dirigeants marseillais ont tranché, et ont décidé de placer le milieu de terrain et l’ailier sur le marché des transferts.

Jonathan Rowe vers Bologne Si Adrien Rabiot dispose déjà de sérieux prétendants, c’est également le cas de Jonathan Rowe. L’ailier âgé de 22 ans a déjà trouvé un point de chute en Italie du côté de Bologne qui en a fait sa priorité en cette fin de mercato estival. D’après les dernières révélations de Foot Mercato, un accord quasi-total existe entre l’OM et les Rossoblù pour le transfert de Rowe.