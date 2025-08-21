19,5M€ : L’énorme coup de l’OM après la bagarre !

Suite à l’énorme bagarre ayant éclaté vendredi dernier dans le vestiaire, l’OM a décidé de placer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur le marché des transferts. L’ailier anglais a déjà trouvé un point de chute, et se rapproche activement d’un transfert vers Bologne. Le club phocéen devrait empocher pas loin de 20M€ dans l’opération.
L’OM a pris une décision radicale. Après une violente altercation dans le vestiaire suite à la défaite face à Rennes vendredi soir, le ton est monté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui se sont bagarré. Suite à cette scène de chaos, les dirigeants marseillais ont tranché, et ont décidé de placer le milieu de terrain et l’ailier sur le marché des transferts.
Jonathan Rowe vers Bologne
Si Adrien Rabiot dispose déjà de sérieux prétendants, c’est également le cas de Jonathan Rowe. L’ailier âgé de 22 ans a déjà trouvé un point de chute en Italie du côté de Bologne qui en a fait sa priorité en cette fin de mercato estival. D’après les dernières révélations de Foot Mercato, un accord quasi-total existe entre l’OM et les Rossoblù pour le transfert de Rowe.
L’OM récupère pas loin de 20M€
Le média indique également que cette opération va rapporter 19,5M€ à Marseille, qui conserve également 10 % du pourcentage à la revente de Jonathan Rowe, qui va donc découvrir la Serie A et rapidement tenter de passer à autre chose...