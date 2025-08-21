Le PSG lâche 200M€, la promesse qui fait capoter deux transferts XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Naples a vendu Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ au PSG en janvier dernier, il y a un an, le club italien aurait pu empocher 200M€. En effet, le club de la capitale était prêt à faire une folie pour s'offrir le Géorgien ainsi que Victor Osimhen. Une proposition XXL refusée alors par Aurelio De Laurentiis, qui avait visiblement ses raisons de dire non au PSG.

Aujourd'hui au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a été transféré en janvier dernier. Ayant récupéré 70M€ dans l'affaire, Naples avait longtemps bloqué le transfert du Géorgien. D'ailleurs, il y a un an, lors du mercato estival, le club de la capitale s'était heurté au refus d'Aurelio De Laurentiis pour un double transfert de Kvaratskhelia et Victor Osimhen.

Naples a dit non à 200M€ Le PSG était pourtant prêt à proposer gros pour les deux joueurs. En effet, pour le Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis, président de Naples, a révélé à propos de ce package Khvicha Kvaratskhelia-Victor Osimhen : « J’aurais dû vendre Kvaratskhelia à ce moment-là (l'été 2024), le PSG avait offert plus de 200M€ pour le package Kvara-Osimhen ».