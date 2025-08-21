Transferts : Le PSG prépare un coup «imprévisible»

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a recruté trois joueurs : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Comme l'a avoué Luis Enrique, Luis Campos pourrait lui offrir d'autres renforts d'ici la fin du marché, et ce, en fonction des opportunités. Le but du PSG étant de devenir « imprévisible » pour ses adversaires.

Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG est plutôt discret, se contentant de procéder à quelques ajustements pour peaufiner l'effectif de Luis Enrique. En effet, Luis Campos n'a bouclé que trois transferts : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a lâché ses vérités sur le recrutement du PSG, affirmant qu'il continuait à s'offrir des joueurs pour être imprévisible.

«Il doit être prêt pour être imprévisible» « Le mercato ? Notre obligation est de rester ouverts jusqu'à la fin du mercato. On est contents de nos recrues, mais on reste prêts quelle que soit la situation », a déclaré Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.