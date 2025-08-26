Un joueur du Real Madrid veut l’OM : La grande révélation avec Adrien Rabiot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille continue d'agiter le marché des transferts et voudrait attirer Dani Ceballos (Real Madrid) pour renforcer son entrejeu. L'international espagnol, en quête de temps de jeu, aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club phocéen. Les discussions pour un prêt avec option d'achat avancent, indépendamment de l'avenir incertain d'Adrien Rabiot.

L’OM prévoit encore du mouvement dans ce mercato estival, surtout avec l’incertitude au milieu de terrain suite à la mise à l’écart d’Adrien Rabiot. Alors que l’avenir de l’international français reste incertain, le journaliste Fabrizio Romano a révélé lundi que l'OM rêvait de recruter Dani Ceballos, en manque de temps de jeu au Real Madrid.

Dani Ceballos visé par l'OM Un intérêt réciproque puisque Dani Ceballos aurait d’ores et déjà donné son feu vert pour signer à l’OM selon le journaliste Matteo Moretto. Reste donc à trouver un accord avec le Real Madrid, des discussions étant en cours pour un prêt avec option d’achat. Le départ d’Adrien Rabiot offrirait évidemment une marge de manœuvre supplémentaire au club phocéen, qui a pourtant activé cette piste avant de placer son joueur sur la liste des transferts.