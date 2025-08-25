Transfert de Kolo Muani : Le PSG change d’avis, c’est la guerre sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours attendu à la Juventus, Randal Kolo Muani n'a pas obtenu le feu vert du PSG pour quitter le club. Et pourtant, tout semblait bouclé pour un nouveau prêt à Turin. Cependant, le club de la capitale aurait tout fait capoter en changeant ses plans au dernier moment. L'attaquant français serait donc furieux.

Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani est clairement poussé au départ. L'attaquant français souhaite retourner à la Juventus, où il était prêté lors de la seconde partie de la saison dernière, mais les négociations avec le PSG butent concernant l'option d'achat que les Parisiens veulent obligatoire. Néanmoins, la semaine dernière, la presse italienne rapportait que les deux clubs étaient proches d'un terrain d'entente, avant que le PSG ne reviennent sur les conditions d'un accord, comme le raconte le journaliste italien Ciro Venerato.

«La direction du PSG a changé d'avis» « Kolo Muani est furieux contre le PSG, car il y a cinq jours, les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour transférer le joueur à Turin pour 50 millions d'euros, mais il y a 48 heures, la direction du PSG a changé d'avis, a appelé Comolli pour lui demander 70 millions d'euros et a entre-temps pris contact avec deux équipes de Premier League », confie-t-il auprès de La Domenica Sportiva avant de poursuivre en expliquant que Randal Kolo Muani était très agacé par la situation.