Transfert de Kolo Muani : Le PSG change d’avis, c’est la guerre sur le mercato !

Toujours attendu à la Juventus, Randal Kolo Muani n'a pas obtenu le feu vert du PSG pour quitter le club. Et pourtant, tout semblait bouclé pour un nouveau prêt à Turin. Cependant, le club de la capitale aurait tout fait capoter en changeant ses plans au dernier moment. L'attaquant français serait donc furieux.
Alors qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani est clairement poussé au départ. L'attaquant français souhaite retourner à la Juventus, où il était prêté lors de la seconde partie de la saison dernière, mais les négociations avec le PSG butent concernant l'option d'achat que les Parisiens veulent obligatoire. Néanmoins, la semaine dernière, la presse italienne rapportait que les deux clubs étaient proches d'un terrain d'entente, avant que le PSG ne reviennent sur les conditions d'un accord, comme le raconte le journaliste italien Ciro Venerato.
«La direction du PSG a changé d'avis»
« Kolo Muani est furieux contre le PSG, car il y a cinq jours, les deux dirigeants s'étaient mis d'accord pour transférer le joueur à Turin pour 50 millions d'euros, mais il y a 48 heures, la direction du PSG a changé d'avis, a appelé Comolli pour lui demander 70 millions d'euros et a entre-temps pris contact avec deux équipes de Premier League », confie-t-il auprès de La Domenica Sportiva avant de poursuivre en expliquant que Randal Kolo Muani était très agacé par la situation.
«Kolo Muani va se battre contre le PSG»
« Cependant, le joueur a fait savoir qu'il ne voulait rejoindre que la Juventus, qui doit entre-temps vendre Vlahovic. le but de ce soir ne change pas grand-chose, voire rien du tout. Kolo Muani va se battre contre le PSG et la Juventus est certaine qu'il défendra cette position », ajoute Ciro Venerato. Autrement dit, les derniers jours du mercato s'annoncent très chauds dans le dossier Kolo Muani.