Coup de théâtre pour Adrien Rabiot, tout bascule à l’OM !

Depuis quelques jours, le feuilleton Rabiot agite l'OM. Placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain français a toutefois vu Roberto De Zerbi ouvrir la porte à son retour dans le groupe. Une situation très floue, mais une nouvelle information vient tout relancer et pourrait donner du crédit aux propos de Véronique Rabiot.

C'est un feuilleton qui risque de s'éterniser jusque dans les derniers jours du mercato. Et pour cause, Adrien Rabiot a été officiellement placé sur la liste des transferts la semaine dernière à cause de sa violente bagarre avec Jonathan Rowe. Mais alors qu'un transfert semblait inévitable, Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe samedi ouvrant la porte à un retour de son milieu de terrain. « Même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses », a notamment confié l'entraîneur de l'OM.

Rabiot s'est excusé dès lundi ? Des propos inattendus et pleinement assumés par Roberto De Zerbi qui les a tenus sans concertation préalable avec Medhi Benatia ou Pablo Longoria. Mais selon L'EQUIPE, l'entraîneur de l'OM a peut-être des raisons de vouloir tendre la main à Adrien Rabiot. En effet, contrairement à ce qui a été avancé par les dirigeants marseillais, le milieu de terrain français aurait présenté ses excuses dès le lundi au retour à l'entraînement, quatre jours avant de renouveler ses excuses auprès de Roberto De Zerbi.