Adrien Rabiot de retour à Paris : L’appel imminent après la décision de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille après la bagarre survenue dans le vestiaire, Adrien Rabiot n’a pas rejoué depuis et s’entraîne à part. Une situation qui ne devrait pas l’empêcher d’être appelé par Didier Deschamps ce mercredi pour les deux prochains matchs de l’équipe de France, avec notamment la réception de l’Islande au Parc des Princes, son ancienne maison.

Impliqué dans une bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts dans la foulée, un véritable coup de tonnerre quand on connaît le statut de l’international français à l’OM. Depuis, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réintégration du joueur dans son groupe, mais la direction phocéenne n’a pas donné suite à cette main tendue pour le moment.

Rabiot bien présent avec les Bleus ? Mais si son avenir à l’OM est très incertain, Adrien Rabiot n’a pas à s’en faire pour les prochaines échéances de l’équipe de France. Selon RMC et L’Équipe, Didier Deschamps devrait appeler le milieu de 30 ans ce mercredi en vue des matches de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine le vendredi 5 septembre à Wroclaw (Pologne), puis l'Islande le mardi 9. Cette deuxième rencontre au Parc des Princes s’annonce d’ailleurs particulière pour le joueur, formé au PSG.