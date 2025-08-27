Transfert à l’OM : C’est la panique avec Rabiot ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A cinq jours de la fin du mercato estival, Adrien Rabiot est toujours un joueur de l’OM contrairement à Jonathan Rowe, l’autre protagoniste de la bagarre à Rennes, parti à Bologne. L’international français aurait des touches en Italie et en Angleterre au vu des négociations allant bon train avec sa mère et représentante Véronique Rabiot. Mais à l’Olympique de Marseille, ce serait le calme plat.

La claque qui a engendré le clap de fin pour Adrien Rabiot à l’OM. En raison d’une bagarre « d’une violence extrême » si l’on se fie au témoignage du président Pablo Longoria à l’AFP, le milieu de terrain de l’équipe de France a été écarté de manière définitive du groupe marseillais avec l’autre protagoniste de l’échauffourée : Jonathan Rowe. L’ailier anglais a signé à Bologne dimanche dernier, mais en ce qui concerne Rabiot, l’affaire est loin d’être entérinée.

Le clan Rabiot discute avec trois clubs ! Certes, Véronique Rabiot aurait déjà passé quelques coups de fil avec des clubs susceptibles d’accueillir son fils en ces derniers jours du mercato d’été fermant ses portes le 1er septembre prochain. RMC Sport assure que la représentante d’Adrien Rabiot se serait déjà entretenu avec l’AC Milan, Tottenham ou encore Aston Villa, club entraîné par son ancien coach au PSG : Unai Emery. Reste désormais à savoir si Adrien Rabiot acceptera de rejoindre l'un de ses clubs afin de clore définitivement le chapitre OM après ces derniers jours très mouvementés.