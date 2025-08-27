Transfert à l’OM : C’est la panique avec Rabiot ?

A cinq jours de la fin du mercato estival, Adrien Rabiot est toujours un joueur de l’OM contrairement à Jonathan Rowe, l’autre protagoniste de la bagarre à Rennes, parti à Bologne. L’international français aurait des touches en Italie et en Angleterre au vu des négociations allant bon train avec sa mère et représentante Véronique Rabiot. Mais à l’Olympique de Marseille, ce serait le calme plat.
La claque qui a engendré le clap de fin pour Adrien Rabiot à l’OM. En raison d’une bagarre « d’une violence extrême » si l’on se fie au témoignage du président Pablo Longoria à l’AFP, le milieu de terrain de l’équipe de France a été écarté de manière définitive du groupe marseillais avec l’autre protagoniste de l’échauffourée : Jonathan Rowe. L’ailier anglais a signé à Bologne dimanche dernier, mais en ce qui concerne Rabiot, l’affaire est loin d’être entérinée.
Le clan Rabiot discute avec trois clubs !
Certes, Véronique Rabiot aurait déjà passé quelques coups de fil avec des clubs susceptibles d’accueillir son fils en ces derniers jours du mercato d’été fermant ses portes le 1er septembre prochain. RMC Sport assure que la représentante d’Adrien Rabiot se serait déjà entretenu avec l’AC Milan, Tottenham ou encore Aston Villa, club entraîné par son ancien coach au PSG : Unai Emery. Reste désormais à savoir si Adrien Rabiot acceptera de rejoindre l'un de ses clubs afin de clore définitivement le chapitre OM après ces derniers jours très mouvementés.
Silence radio dans les bureaux de l’OM ?
Toutefois, à l’instant T, le comité directeur de l’OM n’aurait pas reçu ne serait-ce qu’un appel téléphonique émanant d’un club intéressé par Adrien Rabiot afin de concrétiser ledit intérêt par une conversation plus concrète au sujet d’un transfert de l’international français selon RMC Sport. A quelques jours de la clôture du marché, c’est la panique à l’Olympique de Marseille pour la vente de Rabiot.