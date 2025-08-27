«Ce n’est pas un monstre...» : L’OM est prévenu pour son prochain joueur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille s'apprête à accueillir Emerson Palmieri (31 ans), ancien joueur de Chelsea et de l'OL. En quête d'un latéral gauche, l'OM va pouvoir compter sur l'expérience et les qualités offensives de l'international italien évoluant jusqu’ici à West Ham, qui reste pointé du doigt pour ses fragilités défensives.

L’Olympique de Marseille est proche de boucler l’arrivée d’un nouveau joueur. En quête d’un latéral gauche, la formation phocéenne a coché le nom d’Emerson Palmieri, passé par Chelsea mais aussi l’OL, qui devrait se libérer de son engagement avec West Ham pour signer à l’OM. Interrogé par La Provence, un journaliste du Progrès est revenu sur le passage de l’international italien à Lyon.

« Ce n’était pas un monstre sur le plan défensif, mais... » « Il avait eu une saison très compliquée à Londres, mais il arrivait avec un très beau bagage. C’était un joueur avec un super pied gauche, avec une frappe très tendue, parfaite pour les corners. Il avait une solide expérience. Ce n’était pas un monstre sur le plan défensif, confie le journaliste. Il pouvait avoir des absences même s’il gagnait des duels, mais il avait des qualités indéniables de contre-attaquant. »