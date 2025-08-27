Véronique Rabiot - OM : Le soutien inattendu à Marseille !

Axel Cornic

Depuis qu’Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts, son entourage livre une guerre sans merci à l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas de Véronique Rabiot, sa mère et agent, qui a multiplié les prises de parole pour s’en prendre à Medhi Benatia, Pablo Longoria et même Roberto De Zerbi.

Tout a basculé en seulement quelques jours. Considéré comme l’un des piliers du projet, Adrien Rabiot n’est plus le bienvenu à Marseille, où il a été placé vers la sortie à moins d’un an de la fin de son contrat. Et si un retour en arrière a été évoqué ces derniers jours, on se demande bien comment va-t-on pouvoir recoller les morceaux entre l’OM et l’entourage du joueur.

Tous les coups sont permis Car Véronique Rabiot a frappé très fort, avec plusieurs entretiens publiés en quelques jours, où elle attaque frontalement la direction de l’OM. Puisque c’est elle qui gère la carrière de l’international français, une réconciliation semble très mal embarquée, sans parler d’une éventuelle prolongation de contrat.