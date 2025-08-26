Real Madrid - OM : Le transfert qui affole Marseille !

Axel Cornic

En attendant l’évolution de la situation autour d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille a commencé à bouger sur le mercato, pour lui chercher un potentiel remplaçant. Et il pourrait bien être trouvé en Espagne, puisque les dirigeants marseillais auraient entamé des négociations avec le Real Madrid, pour Dani Ceballos.

La fin de ce mercato estival nous réserve encore des gros rebondissements. Notamment du côté de Marseille, où Adrien Rabiot est toujours sur le départ en dépit des récents propos de Roberto De Zerbi. Son nom est notamment évoqué en Serie A ou en Premier League, mais pour le moment il est toujours à l’OM.

Un nouveau milieu à Marseille ? En attendant qu’un possible départ ne se concrétise, les dirigeants marseillais auraient commencé à lui chercher un remplaçant et ces dernières heures la piste Florentino Luis de Benfica a notamment fait parler. Mais la grande priorité de l’OM serait plutôt Dani Ceballos, international espagnol actuellement au Real Madrid, où il ne toutefois pas beaucoup.