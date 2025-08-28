Feuilleton Rabiot à l'OM : La presse italienne lâche une nouvelle bombe !

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’avenir d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, est toujours très flou. D’après les dernières informations venues d’Italie, Véronique Rabiot aurait stoppé les négociations avec l’AC Milan et souhaiterait désormais que son fils reste à l’OM.
Où sera Adrien Rabiot le 1er septembre prochain à 20h, date à laquelle le marché des transferts fermera ses portes ? La semaine dernière, l’OM a annoncé officiellement avoir placé l’international français (53 sélections) sur la liste des transferts, à la suite de sa violente altercation avec Jonathan Rowe (22 ans), transféré depuis à Bologne. Comme indiqué par L’Équipe, le milieu de terrain âgé de 30 ans a des touches en Angleterre, où Aston Villa et Tottenham sont intéressés, mais également en Italie.
Véronique Rabiot veut que son fils reste à l’OM
Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus, aimerait qu’Adrien Rabiot le rejoigne à l’AC Milan et des discussions en ce sens ont eu lieu. Toutefois, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, elles n’auraient rien donné. En effet, Véronique Rabiot aurait changé d’avis et souhaiterait désormais que son fils reste à l’OM, malgré l’offre des Rossoneri, qui lui auraient proposé un contrat d’au moins deux avec un salaire estimé entre 5 et 6M€.
L’OM attend des excuses
Pour qu’Adrien Rabiot reste à l’OM, il faudra en revanche que lui et son entourage s’expliquent et s’excusent officiellement après les attaques de sa mère envers la direction du club. « Le président et le directeur du foot ont un costume trop grand pour eux », a déclaré Véronique Rabiot auprès de RTL. « Vous pensez qu'ils sont sérieux ces gens-là quand ils parlent de respect de l'institution ? Le président, on l'a entendu la saison dernière hurler devant les caméras "corruption, corruption" pendant je ne sais pas combien de temps (à Auxerre, le 22 février). Monsieur Benatia, il a eu maille à partir avec les arbitres et il a été suspendu. Si quelqu'un ne respecte pas le club, qui, exactement ? »