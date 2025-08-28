Feuilleton Rabiot à l'OM : La presse italienne lâche une nouvelle bombe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’avenir d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts en raison de sa violente altercation avec Jonathan Rowe, est toujours très flou. D’après les dernières informations venues d’Italie, Véronique Rabiot aurait stoppé les négociations avec l’AC Milan et souhaiterait désormais que son fils reste à l’OM.

Où sera Adrien Rabiot le 1er septembre prochain à 20h, date à laquelle le marché des transferts fermera ses portes ? La semaine dernière, l’OM a annoncé officiellement avoir placé l’international français (53 sélections) sur la liste des transferts, à la suite de sa violente altercation avec Jonathan Rowe (22 ans), transféré depuis à Bologne. Comme indiqué par L’Équipe, le milieu de terrain âgé de 30 ans a des touches en Angleterre, où Aston Villa et Tottenham sont intéressés, mais également en Italie.

Véronique Rabiot veut que son fils reste à l’OM Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus, aimerait qu’Adrien Rabiot le rejoigne à l’AC Milan et des discussions en ce sens ont eu lieu. Toutefois, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, elles n’auraient rien donné. En effet, Véronique Rabiot aurait changé d’avis et souhaiterait désormais que son fils reste à l’OM, malgré l’offre des Rossoneri, qui lui auraient proposé un contrat d’au moins deux avec un salaire estimé entre 5 et 6M€.