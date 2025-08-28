Transfert à l’OM : «J’y vais les yeux fermés», l’annonce cash en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré les six recrues estivales, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. A quatre jours de la clôture du marché, les dirigeants phocéens se plieraient en quatre afin d’offrir de nouvelles cordes à l’arc de Roberto De Zerbi. Un défenseur central est un sujet d’actualité et pas des moindres. Benjamin Pavard, champion du monde, pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille. Une évidence pour Daniel Riolo.

Le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain au soir. De ce jeudi à cette date butoir du marché des transferts, le comité directeur de l’OM géré par Medhi Benatia de par ses fonctions de directeur du football, compte bien offrir à Roberto De Zerbi de multiples renforts. Après l’échec Dani Ceballos authentifié par Pablo Longoria à El Chringuito, le président de l’Olympique de Marseille ne se laisserait pas abattre et compterait bien boucler la venue d’un défenseur central.

Pavard, alternative d’Ordonez appréciée du clan De Zerbi ? Joel Ordonez, défenseur équatorien de 21 ans, sera de la partie en Ligue des champions qu’il signe à l’OM ou non. Le défenseur du Cercle Bruges a vu son équipe se qualifier pour la prochaine édition de la C1. L’Equipe affirme que le compère de Willian Pacho en sélection nationale est la priorité absolue des décideurs marseillais pour la charnière centrale de Roberto De Zerbi. Néanmoins, une alternative de taille est explorée dans les bureaux de la Commanderie. Le staff du coach italien étudierait attentivement le dossier Benjamin Pavard.