C'est signé, le nouveau gros coup du Paris FC !

Dans cette fin de mercato, le Paris FC cherche encore à recruter plusieurs joueurs afin d’avoir un effectif compétitif pour la Ligue 1. Les dirigeants parisiens veulent mettre la main sur des joueurs d’expérience, habitués au championnat de France. Cela tombe bien, le PFC a trouvé un accord avec le Stade Brestois pour l’arrivée de Pierre Lees-Melou.

Après un long moment en Ligue 2, le Paris FC a fait officiellement son retour en Ligue 1 cette saison. Les dirigeants parisiens espèrent que ce retour ne sera pas éphémère et ils s’activent donc pour compléter l’effectif et ainsi obtenir sereinement leur maintien.

Lees-Melou a signé ! Pour le moment, le Paris FC a déjà deux défaites en autant de matches de Ligue 1. Un peu d’expérience ne ferait pas de mal à cette jeune équipe et les dirigeants parisiens sont en passe d’apporter une retouche de ce type au groupe de Stéphane Gilli. En effet, d’après les informations du Parisien, Pierre Lees-Melou a signé ce jeudi un contrat le liant avec le PFC pour les deux prochaines saisons.