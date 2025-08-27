Guardiola - Paris FC : Le deal que personne n’a vu venir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Paris FC est engagé sur plusieurs dossiers, de nombreux noms circulent pour renforcer l’effectif. Pierre Lees-Melou a quitté Brest et devrait rejoindre le club francilien, tandis que Hamari Traoré, Arthur ou Anton Gaaei sont également évoqués. En parallèle, le club parisien se penche sur un soldat de Pep Guardiola à Manchester City.

Le Paris FC poursuit un mercato particulièrement actif. Le club parisien multiplie les pistes dans tous les secteurs, avec un focus sur le renforcement défensif. Le flanc droit fait l’objet d’une attention particulière avec des profils comme Hamari Traoré, Arthur ou Anton Gaaei. Et ce mercredi, une nouvelle piste est dévoilée.

Nouvelle piste annoncée en Angleterre Selon le journaliste Ben Jacobs, plusieurs clubs européens suivent la situation d'Issa Kaboré comme Leicester, Ipswich, Hambourg mais aussi le Paris FC. Passé par l'OM, le jeune joueur prometteur, peut évoluer sur tout le flanc droit et apporter à la fois solidité défensive et capacité offensive.