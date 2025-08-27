Guardiola - Paris FC : Le deal que personne n’a vu venir ?

Alors que le Paris FC est engagé sur plusieurs dossiers, de nombreux noms circulent pour renforcer l’effectif. Pierre Lees-Melou a quitté Brest et devrait rejoindre le club francilien, tandis que Hamari Traoré, Arthur ou Anton Gaaei sont également évoqués. En parallèle, le club parisien se penche sur un soldat de Pep Guardiola à Manchester City.
Le Paris FC poursuit un mercato particulièrement actif. Le club parisien multiplie les pistes dans tous les secteurs, avec un focus sur le renforcement défensif. Le flanc droit fait l’objet d’une attention particulière avec des profils comme Hamari Traoré, Arthur ou Anton Gaaei. Et ce mercredi, une nouvelle piste est dévoilée.
Nouvelle piste annoncée en Angleterre
Selon le journaliste Ben Jacobs, plusieurs clubs européens suivent la situation d'Issa Kaboré comme Leicester, Ipswich, Hambourg mais aussi le Paris FC. Passé par l'OM, le jeune joueur prometteur, peut évoluer sur tout le flanc droit et apporter à la fois solidité défensive et capacité offensive.
Manchester City ouvert à un départ
Manchester City, conscient de l’importance de son développement, semble ouvert à un départ, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif. Pour le Paris FC, cette opportunité représente une chance de renforcer un poste clé avec un joueur capable de faire la différence immédiatement. En attendant, le promu devrait accueillir Pierre Lees-Melou qui vient tout juste de quitter Brest.